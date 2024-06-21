إزالة التعديات على مياه الري بهندسة يوسف الصديق في الفيوم

شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الترع والمجاري المائية، بزمام هندسة ري يوسف الصديق.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الري بالفيوم، وبرئاسة المهندس محمود مصطفى السيلي مدير عام إدارة ري غرب الفيوم.

خلال ذلك قامت إدارة ري غرب الفيوم وبالتعاون مع هندسة ري يوسف الصديق برئاسة المهندس مصطفى جودة رئيس الهندسة، وبحضور المهندس ياسر عادل وإبراهيم عابد وفريق الفنيين وعمال الهندسة، بتنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن وشرطة الموارد المائية والري بالفيوم، لإزالة حالات سرقة مياه الري على جانبي الترع والأباحر بزمام الهندسة.

كما قامت الحملة بالمرور على بحر البنات وقصر الجبالي وفرج الله وقارون وامتداد قارون والجنابيات الفرعية وهدار الخواجات وحتى النهاية لضبط مناسيب المياه ومنع المخالفات والتعديات وسرقات المياه وإزالة أي حيارات تعوق وصول المياه إلى النهايات.

وأكد مدير إدارة ري غرب الفيوم أن الحملات أسفرت عن إزالة عدد من التعديات على المجاري المائية، عبارة عن مواسير مخالفة وشفاطات بلاستيكية، بالإضافة إلى ضبط ماكينات رفع مياه مخالفة على جانبي الترع تستخدم لسرقة مياه الري ونقلها إلى أراضي خارج مقرر مياه الري، وذلك بالتنسيق مع شرطة الموارد المائية والري بالفيوم.

متابعة ماكينات رفع المياه وقياس مناسيب الترع بالفيوم

وفي نفس السياق قام مدير الإدارة، بالمرور على عدد من الترع والمجارى المائية، لمتابعة حالة ماكينات رفع المياه، ومراجعة مناسيب مياه الري بالترع والمجاري المائية بزمام الهندسة، بالإضافة إلى متابعة الهدارات والفتحات، وقياس مناسيب المياه ليلا ومنع أي تعديات أو مخالفات ومتابعة حالة المصارف والمحطات.

وفي سياق متصل تفقد مدير إدارة ري غرب الفيوم، حالة المياه على عددا من الترع والمجارى المائية، تم خلالها متابعة شكاوى المنتفعين وقياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية، بالإضافة إلى إزالة الشفاطات والمواسير المخالفة على جانبي الترع، موضحا أنه تجري المتابعة اليومية لكافة المجاري المائية للتأكد من وصول المياه إلى نهايات الترع والمجاري المائية.