طاجن السبيط المميز.. مذاق لا يُقاوم من قلب البحر إلى مائدتك

يعتبر طاجن السبيط من الأطباق الشهية التي تتميز بها المطابخ العربية، وخاصة في دول البحر المتوسط، ويجمع هذا الطبق بين نكهة السبيط الطازج وتشكيلة من التوابل والخضروات، مما يجعله وجبة غنية بالعناصر الغذائية، ويمكن تحضير طاجن السبيط بطرق مختلفة، حيث يمكن إضافة مكونات متنوعة حسب الرغبة، مما يجعله طبقًا متعدد الاستخدامات يناسب جميع الأذواق.

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط

المكونات

- 1 كجم سبيط (كالاماري) منظف ومقطع إلى حلقات

- 2 بصل متوسط الحجم، مفروم

- 3 فصوص ثوم مفرومة

- 2 حبة فلفل أخضر مقطعة إلى شرائح

- 2 حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات

- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

- 1 كوب مرق سمك أو ماء

- 1/2 كوب زيت زيتون

- 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

- 1 ملعقة صغيرة كمون

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا

- ملح وفلفل حسب الذوق

- 1/4 كوب بقدونس مفروم

طريقة التحضير

1. تسخين الفرن

قم بتسخين الفرن مسبقًا إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

2. إعداد السبيط

في مقلاة كبيرة، سخن نصف كمية زيت الزيتون على نار متوسطة. أضف حلقات السبيط وقلبها لمدة 2-3 دقائق حتى تبدأ بالنضج، ثم أزلها من المقلاة وضعها جانبًا.





3. طهي البصل والثوم

في نفس المقلاة، أضف ما تبقى من زيت الزيتون، ثم أضف البصل المفروم واطهه حتى يصبح شفافًا. أضف الثوم المفروم واطهه لمدة دقيقة إضافية.





4. إضافة الفلفل والطماطم

أضف الفلفل الأخضر والطماطم المقطعة ومعجون الطماطم إلى المقلاة. قلب المكونات جيدًا واتركها تطهى لمدة 5 دقائق.





5. إضافة التوابل:

أضف الكزبرة، الكمون، البابريكا، الملح والفلفل إلى الخليط. قلب المكونات حتى تمتزج التوابل جيدًا.





6. إضافة المرق والسبيط

أضف مرق السمك أو الماء إلى المقلاة واترك الخليط يغلي. ثم أعد السبيط إلى المقلاة واتركه يطهى لمدة 5 دقائق إضافية.





7. نقل الخليط إلى الطاجن

انقل الخليط إلى طاجن الفرن، وزعه بالتساوي.





8. الخبز في الفرن

غطي الطاجن بورق الألومنيوم وضعه في الفرن المسخن مسبقًا. اخبز الطاجن لمدة 30 دقيقة.





9. التقديم

أخرج الطاجن من الفرن وانثر فوقه البقدونس المفروم للتزيين. قدمه ساخنًا مع الأرز أو الخبز.