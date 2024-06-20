الكهرباء تنهي حياة شابين بمحافظة المنيا

شهدت قرية شوشة ، إحدى قرى غرب مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، حادثا مروعا اصاب جميع اهالي القرية بالحزن الشديد ، إثر مصرع شابان في مقتبل العمر صعقا بالكهرباء ، وشيع جثمان الشابان في جنازة شعبية، شارك فيها من اهالى قرية المشارقة، التابعة لقرية شوشة ، بمركز سمالوط غرب ، لمثواهم الآخير بمقابر أسرهم.

حيث لقي الشابان مصرعهما صعقا بالكهربائي ، إثر سقوط عليهم سلك " الغاطس الكهربي" داخل مزرعة كانوا يعملون بها، ولفظوا انفاسهم الأخيرة على الفور ، وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، اخطارا من اللواء احمد الحيني مساعده للمرور والحماية المدنية والمشرف على مركز سمالوط ، يفيد بوصول جثتان هامدتان، لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، لشابان فى العقد الثانى من عمرهم نتيجة الصعق الكهربي.

علي الفور انتقل لمحل الواقعة، العميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط غرب والرائد عبد الرحمن الغزاوى رئيس مباحث المركز ، ومعاونيه الرائدان محمد ابو ضيف ، ومحمد أبو العزائم، وسيارات الإسعاف ، وبالمعاينة والفحص ، تبين مصرع الشابان مصطفى عبد الله عبد النعيم ، واحمد سميح احمد ، 25 عاما ، و مقيمين بقرية المشارقة، سقط عليهم سلك " غاطس كهربي " ولفظوا انفاسهم الأخيرة على الفور.

انتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط ، الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز ، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمانين، والذي اثبتفي تقريره ، ان الوفاة نتيجة للصعق الكهربي ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة ، وأمرت النيابة العامة بمركز سمالوط التصريح بدفن الجثمانين وتسليمهما لأهليتهما للدفن ، نظرا لعدم وجود شبهه جنائية فى الوفاة ، كما ذكرت تحريات المباحث ، واكده تقرير مفتش صحة المركز، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .