رسوم يتم خصمها من قيمة رصيد شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

نشرت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده علي صفحتهاةعلي الفيس بوك الرسوم والمبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذى يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع للمنزلى :-

↩️ خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة عن:

- يتم خصم 24 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة.



- يتم خصم مبلغ 135 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة.



- يتم خصم مبلغ 170 جنيها من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة.

↩️ خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد ويتم حسابه كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).



2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).



3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).



4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).



5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).



6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).



7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).



8- المقروء صفر (9 جنيهات).