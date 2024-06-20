اعدام 276 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بجنوب سيناء

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، حملة مكبرة للمرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة طور سيناء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والزائرين بكافة مدن المحافظة.

وأشار الدكتور هيثم الشنهاب مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى المرور على 31 منشأة مختلفة، وأسفرت عن إعدام 276 كيلو أغذية ومشروبات فاسدة، بواقع 241 كيلو أغذية و 35 لتر مشروبات بها تغير فى الخواص الطبيعية ومنتهية الصلاحية، والتوصية بغلق منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة وغير مستوفية للاشتراطات الصحية.

كما تم تحرير 56 محضرًا متنوعًا، 31 محضر نظافة، و 24 محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية، ومحضر بيع أغذية فاسدة، مؤكدًا استمرار حملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بكافة المدن لضمان تقديم غذاء صحي آمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.