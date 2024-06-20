عالم مناعة يحدد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى عملية السرطان

أدرجت عالمة المناعة الوراثية ليودميلا جونشاروفا عوامل الخطر الرئيسية التي يمكن أن تساهم في تطور السرطان.

ويشير الخبير إلى أنه في كثير من الأحيان يلجأ الناس إلى الأطباء للحصول على المساعدة في المرحلة الرابعة من المرض، عندما لا يكون من الممكن مساعدة المريض وفي الوقت نفسه، يمكن منع العديد من حالات الأمراض إذا تم تنفيذ الوقاية في الوقت المناسب وبطريقة مختصة.

تظهر الخلايا السرطانية في حياتنا منذ سن مبكرة يموت البعض ويولد آخرون جدد، وعملية التحديث مستمرة وهذا وضع طبيعي في حياة الجسد، ويلعب جهاز المناعة لدينا دورًا رائدًا في هذا، وتقول الطبيبة: "إنه يعمل على الخلايا التي تحتاج إلى إزالتها إذا حدث خطأ ما في عملها".

لكن في بعض الأحيان يستنفد جهاز المناعة موارده ويفشل ويمكن أن يحدث هذا بسبب خيارات نمط الحياة السيئة ونتيجة لذلك، يتم إطلاق عمليات المناعة الذاتية.

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ما هي العوامل التي يجب أن تنتبه إليها؟

بادئ ذي بدء، هو الاستعداد الوراثي وتحتاج إلى معرفة ذلك من خلال الدراسة المستمرة لعمليات التمثيل الغذائي لديك.

النقطة الثانية المهمة هي الالتهابات الفيروسية. إنهم بحاجة إلى السيطرة عليها، وتلعب عمليات الأكسدة في الجسم دورًا مهمًا، وتلعب عاداتنا الغذائية دورًا هنا.

إن وجود إنتاج خطير بالقرب من المكان الذي تعيش فيه ليس هو العامل الأكثر ملاءمة أيضًا، وإذا أمكن، قم بتغيير مكان إقامتك إلى منطقة أكثر صداقة للبيئة.

يشير بعض الخبراء إلى التوتر والعواطف السلبية كعوامل خطر، لكن ليودميلا جونشاروفا تعتقد أنها تلعب دورًا ثانويًا، على الرغم من أنها يمكن أن تؤثر على نظام الغدد الصماء ولذلك، تحتاج أيضا إلى العمل مع العواطف.

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هل من الممكن السيطرة على هذه العوامل؟

إنه أمر ممكن، وعلينا أن نبدأ بالوقاية، وكلما كان ذلك أسرع، كلما كان أكثر فعالية. يُنصح بالبدء عندما لا تكون هناك متطلبات مسبقة واضحة لتطور علم الأورام ابدأ باختبار الأجسام المضادة الوقاية دائما أرخص من العلاج.

والجدير بالذكر يشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية. وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.