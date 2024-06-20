طبيب أمراض الرئة يكشف أنواع معينة من الاضطرابات تسبب ضيق التنفس

يقول طبيب أمراض الرئة ألكسندر بورياسيف إن الاضطرابات الخطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم واختلال وظائف الغدة الدرقية يمكن أن تسبب ضيقًا في التنفس لدى الشخص.

وأوضح بورياسيف في إحدى المقابلات ما هي الاضطرابات التي يمكن أن تسبب ضيق التنفس، مضيفا أن الشخص يمكن أن يشعر به بسبب القلق، وعلى سبيل المثال، يمكن إثارة مشاعر القلق عند قراءة الأخبار المجهدة، وعندما يشعر الناس بالتوتر، يمكن أن يصبح التنفس أسرع.

وقال طبيب أمراض الرئة لموسكو 24: "ضيق التنفس هو آلية وقائية تساعد في إنقاذ الشخص من نقص الأكسجة - انخفاض محتوى الأكسجين في الدم".

سبب آخر لضيق التنفس لدى الإنسان هو قصور الغدة الدرقية، وانخفاض نشاط الغدة الدرقية، عندما يكون هناك نقص في هرمونات الغدة الدرقية، وأضاف الدكتور بورياسيف بشكل عام أن الخلل الهرموني يزيد من القابلية للإصابة بأمراض القصبات الرئوية والربو القصبي.

يمكن الإشارة إلى مشاكل الغدة الدرقية من خلال جفاف الجلد والأظافر والشعر الهش وفي هذه الحالة، يجب عليك الاتصال بطبيب الغدد الصماء وإجراء اختبار الهرمونات.

وأوضح الدكتور بورياسيف أن الاضطراب الذي يمكن أن يسبب ضيق التنفس لدى الشخص يمكن أن يكون أيضا ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كان التنفس ينقطع بسهولة ويصبح ثقيلا حتى مع أقل مجهود، وفي بعض الأحيان يمكن الاشتباه في إصابة الشخص بمرض نادر وخطير للغاية - تمدد الأوعية الدموية الدماغية.

وأضاف الطبيب أن مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو القصبي والالتهاب الرئوي يمكن أن يسبب أيضًا اضطرابات في إيقاع التنفس.

وأكد الخبير أنه في حالة حدوث ضيق التنفس، يجب استشارة الطبيب وإجراء الفحص ويعد هذا أمرًا مهمًا بشكل خاص عند ظهوره حتى مع وجود إجهاد أو نشاط بسيط أو عندما يحدث بشكل غير متوقع أثناء الراحة.

ضيق التنفس

ضيق التنفس المفاجئ واحد من الأسباب الأكثر شيوعًا لزيارة قسم الحوادث والطوارئ، يعاني حوالي 1 من كل 4 أشخاص ممن يزورون خدمات الطوارئ من ضيق التنفس.

وعلى الرغم أنه من الطبيعي أن تلهث أنفاسك عندما تجهد نفسك، ولكن عندما يأتي ضيق التنفس فجأة وبشكل غير متوقع مثل ضيق في التنفس عند الاستلقاء أو أثناء النوم، فإنه عادةً ما يكون علامة تحذيرية لحالة طبية.

يمكن أن يحدث ضيق التنفس لأسباب تتراوح من الحساسية إلى النوبات القلبية. عندما تشعر بضيق التنفس فإنك لا تستطيع الحصول على ما يكفي من الهواء في رئتيك أو تشعر أنك بحاجة إلى الشهيق قبل الانتهاء من الزفير.