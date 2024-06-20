بينهم 635 طفلا.. ارتفاع أسرى غزة لدى الاحتلال لـ 9000 أسير

أعلنت وزارة الأسرى في غزة أن عدد الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 9000 أسير، من بينهم 300 امرأة و635 طفلاً و80 صحفياً، خلال ما وصفته بحرب الإبادة المستمرة.

وأشارت الوزارة في بيانها اليوم إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الأسرى تعكس التصعيد الخطير والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأسرى في السجون الإسرائيلية تتدهور بشكل مستمر، حيث يتعرضون لسوء المعاملة والإهمال الطبي، بالإضافة إلى انتهاك حقوقهم الأساسية. وناشدت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان الإفراج عن الأسرى، خاصة النساء والأطفال والصحفيين الذين يتعرضون لمخاطر كبيرة.



وأضاف البيان أن استمرار سياسة الاعتقالات التعسفية والإجراءات القمعية بحق الأسرى يعكس عدم احترام الاحتلال للقوانين الدولية والإنسانية. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة جهودها للدفاع عن حقوق الأسرى والعمل على تحريرهم.

ودعت وزارة الأسرى جميع الجهات المحلية والدولية إلى تكثيف جهودها لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين والتضامن معهم في مواجهة ما يتعرضون له من ظلم واضطهاد. وأكدت على أهمية الوحدة الوطنية وتكاتف جميع القوى لمواجهة التحديات التي تهدد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.