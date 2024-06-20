بي إم دبليو تطرح الجيل الجديد من السيارة X3

أطلقت شركة صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو، الجيل الرابع من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات X3 الجديدة كلياً.

مواصفات الجيل الرابع من بي إم دبليو X3

وشهد الجيل الرابع من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات x3 العديد من التحديثات الداخلية والخارجية.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية في السطور التالية أبرز ملامح الجيل الجديد من السيارة بي إم دبليو X3 الجديدة.

وتعد السيارة بي إم دبليو X3 بجيلها الرابع الجديد منافساً شرساً للسيارتين مرسيدس GLC وأودي Q5.

الجيل الرابع من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات X3 الجديدة كلياً

من حيث الأبعاد تأتي سيارة الطرق الوعرة بي إم دبليو X3 الجديدة بطول 76ر4 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 87ر2 متر، لتوفر بذلك أماكن لخمسة أشخاص مع سعة صندوق أمتعة تتراوح من 570 إلى 1700 لتر.

وعلى صعيد أنظمة الدفع، يتوفر للسيارة بي إم دبليو X3 الجديدة محرك بنزين وآخر ديزل من أربع أسطوانات بتقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت بقوة 153 كيلووات/208 حصان أو 145 كيلووات/197 حصان، بينما يعتمد الموديل X3 M50 على سواعد محرك بنزين سداسي الأسطوانات بقوة 293 كيلووات/398 حصان.

الجيل الرابع من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات X3 الجديدة كلياً

كما يتوفر للسيارة بي إم دبليو X3 الجديدة نظام دفع هجين Plug-in بقوة إجمالية تبلغ 220 كيلووات/299 حصان، مع بطارية ذات مدى سير كهربائي يصل إلى 90 كلم.

جدير بالذكر أن مجموعة «جلوبال أوتو للسيارات» هي الوكيل الرسمي لطرازات «BMW وMINI» في مصر.

وتشارك جلوبال أوتو المجموعة الألمانية العملاقة في التزامها نحو تعزيز الاستدامة والتركيز بشكل أساسي على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. ولتحقيق هذا الهدف السامي، لن تكتفي جلوبال أوتو بتقديم طرازات BMW i الكهربائية في السوق المصرية، لكن أيضاً من خلال ترشيد الشركة الموارد الطبيعية وإستخدام الطاقة المستدامة في منشآتها مثل توليد الكهرباء مِن الألواح العاملة بالطاقة الشمسية وتبني طرق إعادة تدوير المياه، وغيرها مِن الآليات التي تتّسق مع مفهوم الاستدامة الذي تنتهجه مجموعة BMW عالميًا لتُصبح شركة سيارات مستدامة بشكل كامل في المستقبل القريب، والتي تتماشى أيضًا مع رؤية الدولة المصرية (رؤية مصر 2030) وخطّطها التنموية المتعلّقة بالاستدامة.