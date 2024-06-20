يورو 2024 .. إنجلترا تسقط في فخ التعادل أمام الدنمارك بدور المجموعات

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله ، مواجهة إنجلترا والدنمارك ، التي أقيمت مساء اليوم الخميس لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 ، التي تستضيف ألمانيا فعالياتها.

وتقدم منتخب إنجلترا بالهدف الأول عبر لاعبه هاري كين في الدقيقة 18 من عمر المباراة ، وعند الدقيقة 35 من عمر المباراة أدرك اللاعب هولماند التعادل للدنمارك ، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



وبدأ منتخب إنجلترا اللقاء بكل من ..

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مارك جويهي، كيران تريبير.

خط الوسط : ديكلان رايس، ترينت ألكسندر أرنولد، جود بيلينجهام.

في الهجوم: فيل فودين، هاري كين، بوكايو ساكا

الدنمارك ..

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: أندرسن، فيسترجارد، كريستنسن

الوسط: إريكسن، هوجبيرج، هولماند، يواكيم ماهلي، فيكتور كريستنسن

الهجوم: هويلوند، ويند

بتلك النتيجة يرتفع منتخب إنجلترا للنقطة 4 في الصدارة ، بينما ارتفع رصيد الدنمارك للنقطة الثانية وصيفًا.