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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورو 2024 .. إنجلترا تسقط في فخ التعادل أمام الدنمارك بدور المجموعات

بوابة الوفد الإلكترونية

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله ، مواجهة إنجلترا والدنمارك ، التي أقيمت مساء اليوم الخميس لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 ، التي تستضيف ألمانيا فعالياتها.

وتقدم منتخب إنجلترا بالهدف الأول عبر لاعبه  هاري كين في الدقيقة 18 من عمر المباراة ، وعند الدقيقة 35 من عمر المباراة أدرك اللاعب هولماند التعادل للدنمارك ، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبدأ منتخب إنجلترا اللقاء بكل من ..
في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مارك جويهي، كيران تريبير.
خط الوسط : ديكلان رايس، ترينت ألكسندر أرنولد، جود بيلينجهام.
في الهجوم: فيل فودين، هاري كين، بوكايو ساكا

الدنمارك ..
حراسة المرمى: كاسبر شمايكل
الدفاع: أندرسن، فيسترجارد، كريستنسن
الوسط: إريكسن، هوجبيرج، هولماند، يواكيم ماهلي، فيكتور كريستنسن
الهجوم: هويلوند، ويند
بتلك النتيجة يرتفع منتخب إنجلترا للنقطة 4 في الصدارة ، بينما ارتفع رصيد الدنمارك للنقطة الثانية وصيفًا.

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