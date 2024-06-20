صحة قنا تنظم خدمات القوافل العلاجية المختلفة خلال عيد الأضحى

كلف الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، إدارة القوافل الطبية بالمديرية، بتنفيذ عدداً من القوافل العلاجية وتقديم الخدمات الطبية المختلفة بتلك القوافل للمواطنين، وذلك ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية بقنا في نشر التأمين الطبي الواسع بالحدائق والميادين العامة وأماكن تجمعات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت بدران، إلي تقديم القوافل للخدمات العلاجية في عدد من التخصصات وخدمات الطوارئ، بالإضافة إلي صرف الأدوية للمواطنين بالقوافل التي إستمرت من الواحدة ظهراً وحتي الثامنة مساءً خلال أيام العيد.

فوأوضحت الدكتورة رضا بخيت القائم بأعمال مدير إدارة القوافل العلاجية أن الفريق الطبي بالقوافل قام بعمل تحويل لعدد من الحالات المرضية وذوي الأمراض المزمنة إلي المستشفيات المجاورة بهدف إستكمال علاجهم ودعمهم بالرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأشار الدكتور محمد بدران، إلى الخطة الموسعة للمديرية في العيد والتي تمت برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء اشرف غريب محافظ قنا، والتي ضمت عدة محاور منها الطوارئ والعلاجي والقوافل العلاجية والرعاية الأساسية وحملات الأغذية والتوعية والتثقيف الصحي بهدف المتابعة الدقيقة لكافة أوجه الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في تلك المناسبة.

ونظم فريق الأغذية بصحة قنا، مرور على منافذ الأغذية خلال العيد إستمراراً لجهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بقنا في المحافظة علي سلامة المواطنين وضمان حصولهم علي الأغذية مأمونة المصدر.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا والدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة وبجهود فرق الوقائي بقيادة الدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي والدكتور أحمد دنقل مدير إدارة مراقبة الأغذية و طارق عريان مراقب عام مراقبة الأغذية .

وكثفت إدارة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية جهودها خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمرور علي ٢٨٧ منشأة غذائية للتأكد من الأغذية والمشروبات المقدمة للمواطنين خلال العيد.

وأوضح بدران، أنه عقب تسجيل أي مخالفات يتم رصدها يتم علي الفور مخاطبة الجهات المختصة ، حيث تم إغلاق عدد ٤٨ منشاه لعدم الترخيص ووجود نقص شديد في الإشتراطات الصحية.

وتم أخذ عدد أكثر من ٨٢ عينة أغذية للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي بمعامل وزارة الصحة كما تم خلال أيام العيد تحرير عدد ١٦٤ محضر مخالفات صحية مختلفة وتم إعدام عدد ٢٩٥ كجم و ٨١ لتر أغذية متغيرة الخواص الطبيعية وبها علامات تلف واضحة وتم ضبط عدد ١٠ أغذية منتهية الصلاحيه.

داعياً المواطنين عدم الشراء إلا من أماكن موثوقة ومعتمدة مع التبليغ للجهات الصحية المختلفة عند وجود شك في الأغذية المعروضة أو أماكن عرضها.