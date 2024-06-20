يبحث الكثير من عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم عن القنواة الناقلة لمباراة القمة بين إسبانيا وإيطاليا التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور مجموعات كأس أمم أوروبا يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو القادم بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتصدر منتخبا إسبانيا وإيطاليا جدول ترتيب المجموعة الثانية، وفي جعبتهما ثلاث نقاط، وتأتي ألبانيا في المركز الثالث بنقطة واحدة ويليها منتخب كرواتيا بنقطة واحدة أيضًا.

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا

وتقام مباراة إسبانيا وإيطاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات للمجموعة الثانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويدخل منتخب إسبانيا وإيطاليا تلك المباراة وهو عينه على تحقيق الفوز والظفر بالثلاثة نقاط، وذلك من أجل حسم التأهل مبكرًا إلى دور 16.

قناة مجانية تنقل مباراة إسبانيا وإيطاليا في يورو 2024

تنقل قناة ZDF أحداث المواجهة، ويأتي ترددها كما يلي:

التردد: 10832

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 22000

الخطأ: 3\4

وتمكن منتخب إسبانيا من تحقيق الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى، ليتصدر المجموعة ويصبح الفوز على إيطاليا بمثابة ختم عبوره لدور الـ16 على القمة، بينما فاز منتخب إيطاليا علي نظيره ألبانيا (2-1) بثنائية باستوني وباريلا، وسيسعى حامل اللقب لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو الحفاظ على اللقب.

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