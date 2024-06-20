الكويت: قفزة لـ نسبة التضخم محلياً 3.17 % الشهر الماضي

أوضحت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، خلال الساعات الاولى اليوم الخميس، تسجيل قفزة ملحوظة للارقام القياسية لأسعار المستهلكين التضخم محلياً بنسبة تقدر بنحو 3.17 في المائة خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي.

وقالت إدارة الإحصاء، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية؛ إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في مايو الماضي بنسبة 0.15 في المائة على أساس شهري مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وأوضحت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء نتيجة زيادة أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، لا سيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مايو الماضي بنسبة 6.6 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، كما ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الكساء والملبوسات، بنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي.