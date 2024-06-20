عاجل
وزارة الأسرى والمحررين في غزة تكشف أشكال التعذيب داخل سجون الاحتلال القسام تقضي على جنود من المسافة صفر بمخيم الشابورة في رفح
الخميس 20 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الكويت: قفزة لـ نسبة التضخم محلياً 3.17 % الشهر الماضي

التضخم جاء نتيجة
التضخم جاء نتيجة زيادة أسعار الملبوسات والمواد الغذائية

أوضحت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، خلال الساعات الاولى اليوم الخميس، تسجيل قفزة ملحوظة للارقام القياسية لأسعار المستهلكين التضخم محلياً بنسبة تقدر بنحو 3.17 في المائة خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي.

txt

مصرع شاب بحادث إنقلاب دراجة نارية في الفيوم

txt

المصريون اشتروا 800 سيارة مرسيدس خلال "مايو" الماضي

وقالت إدارة الإحصاء، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية؛ إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في مايو الماضي بنسبة 0.15 في المائة على أساس شهري مقارنة بشهر أبريل الماضي.

 

وأوضحت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء نتيجة زيادة أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، لا سيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مايو الماضي بنسبة 6.6 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، كما ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الكساء والملبوسات، بنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي.

مواد متعلقة

المصريون اشتروا 800 سيارة مرسيدس خلال "مايو" الماضي

مسؤول إسرائيلي يحذر من توسع الحرب: العيش مستحيل بلا كهرباء

أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 85.17 دولار للبرميل

ضبط قضايا اتجار بالعُملة بقيمة 5 ملايين جنيه

الجريدة الورقية