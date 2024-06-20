إقبال كبير على إصدارات هيئة قصور الثقافة تزامنًا مع احتفالات العيد

تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، المقدمة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، طرحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متنوعة من أحدث الكتب والسلاسل التي أصدرتها هذا العام، بمنفذ بيع الكتب بمسرح السامر بالعجوزة.

عمرو البسيوني

وشهد المنفذ إقبالا كبيرا طوال أيام العيد، وتوفر به قصور الثقافة كتبا تتناسب مع جميع المراحل العمرية وبأسعار مخفضة، بإشراف الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

منافذ هيئة قصور الثقافة

عميد الأدب العربي طه حسين

وتتيح هيئة قصور الثقافة، من خلال المنفذ أحدث إصداراتها هذا العام، ومنها: مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين: "مستقبل الثقافة في مصر، حديث الأربعاء، دعاء الكروان، المعذبون في الأرض، من حديث الشعر والنثر، وغيرها، ومن كتب سلسلة الذخائر: "طوق الحمامة" لابن حزم، و"البخلاء" للجاحظ، ومن آفاق السينما، "السينما وحضارة مصر القديمة" لسامي حلمي، والدكتور حسين عبد البصير، بجانب مجموعة روايات سلسلة آفاق عالمية، منها: "مائة عام من العزلة" لماركيز، و"الأحمر والأسود" لستندال، كما تطرح مجموعة أخرى من أحدث الإصدارات منها "تاريخ سيناء القديم والحديث"، لنعوم شقير، مذكرات هدى شعراوي، "موسوعة المستشرقين" لنجيب العقيقي، "أصل الأنواع" لداروين.

كما تتيح الكتب الخاصة بسلاسل: الدراسات الشعبية، حكاية مصر، أصوات أدبية، والفلسفة، بالإضافة إلى إصدارات الهوية ومجلة قطر الندى المخصصة للأطفال.

ومن المقرر أن تواصل هيئة قصور الثقافة إتاحة تلك الإصدارات بمنفذ السامر طوال فترة الإجازة الصيفية، وتعلن كذلك عن عدة معارض أخرى بالمحافظات ضمن مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا" في عامها الثاني.

منافذ هيئة قصور الثقافة

منافذ هيئة قصور الثقافة

أنشطة فنية وأدبية متنوعة بثقافة القاهرة احتفالا بعيد الأضحى

من ناخية أخرى، نظم فرع ثقافة القاهرة مجموعة من الأنشطة الأدبية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وأقام قصر ثقافة روض الفرج احتفالية تضمنت فقرة رسم على الوجه، ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، بالإضافة إلى العروض الفنية المتنوعة، ورقصة تنورة تفاعل معها الحضور.

وأعد بيت ثقافة نادي مدينة نصر ورشة حكي تضمنت مناقشة قصص عن مظاهر الاحتفال بالعيد، بجانب ورشة تصميم لوحات معبرة، وأشكال متنوعة بخامات معاد تدويرها، وأخرى لتعليم التلوين على الجبس.

وضمن الأنشطة التي يقدمها الفرع برئاسة د. ابتهال العسلي، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، شهدت حديقة السادات فقرات ترفيهية متنوعة للأطفال، فيما عقد نادي الأدب ببيت ثقافة المرج أمسية شعرية أونلاين، أدارها الشاعر خالد محمد رئيس نادي الأدب، وتضمنت إلقاء مجموعة متنوعة من القصائد الشعرية بالفصحى والعامية بمشاركة شعراء من محافظات "الدقهلية، القاهرة والجيزة" من أبرزهم أحمد السرساوي، فاطمة عبد الكريم، محمد البحيري، رضا المناوي، محمد البدري، ومحمد الشحات.

ويشار أن الهيئة العامة لقصور الثقافة أعدت برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى، يشمل 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية الكبرى ومنها الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا الثمانينيات والتسعينيات المقرر عرضها اليوم الخميس على مسرح قصر ثقافة القناطر، بعد ختامها ليلة أمس بالسامر.

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية ببورسعيد والأقصر، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال عطلة العيد.