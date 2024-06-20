إزالة 53 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك وحملات الرصد والمتابعة للتعامل الفوري مع كافه التعديات وإزالتها في المهد.

واطلع أحمد راشد محافظ الجيزة علي نتائج الحملات التي اسفرت عن ضبط وإزالة ٥٣ حالة بناء مخالف وتعدي علي الأراضي الزراعية بمراكز العياط واطفيح والصف وابو النمرس وكرداسة ومنشاة القناطر وأوسيم وحي الوراق بإجمالي مساحه ٥٨٧٥م٢.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المخالفات التي تم ضبطها ضمت ٤١ حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحه ٤٨٢٥م٢ و ١٢ حالة بناء مخالف بمساحه ١٠٥٠م٢ وشملت مخالفات بناء أسوار وشدات خشبية وأساسات وقد تمت إزالتها بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محافظ الجيزة انه تم إزالة ١٦ حالة بناء مخالف وتعديات علي الأراضي الزراعية بمركز أطفيح و ١٠ حالات بمركز العياط و٩ حالات بمركز أوسيم و ٧ حالات بمركز منشأة القناطر و ٥ حالات بمركز الصف و ٤ حالات بمركز كرداسة وحالة واحدة بمركز أبو النمرس وحي الوراق .

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم استغلال أيام الإجازات والعطلات في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.