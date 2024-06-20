نجاح وإقبال كبير.. دراما الثمانينيات والتسعينيات تواصل نجاحاتها بالسامر وتقام الليلة بالقناطر

نجاح وإقبال كبير شهدته الدراما الاستعراضية الغنائية بمسرح السامر الذي امتلأ عن آخره لثلاث ليال، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، المقدمة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وواصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لليوم الثالث على التوالي، تقديم الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا 80 / 90"، وشهد حفل ليلة أمس الأربعاء باقة متنوعة من أشهر الأعمال الدرامية والمسرحية والغنائية والإعلانية خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، مع إعادة توزيعها بشكل جديد، وحضر الحفل الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والفنان حسن العدل، وعدد من القيادات الثقافية وإعلاميين.

الفنان تامر عبدالمنعم

واستهلت الفعاليات مع فقرة لأشهر الأفلام المصرية ومنها: "طيور الظلام، اضحك الصورة تطلع حلوة، كابوريا، مستر كاراتيه، الكيت كات، وشمس الزناتي، بالإضافة إلى المسلسلات ومنها: "أرابيسك، البخيل وأنا، الضوء الشارد، زيزينيا، ليالي الحلمية، المال والبنون، بكيزة وزغلول، وبوابة الحلواني".

وشهدت الفعاليات فقرة لأشهر البرامج في تلك الفترة منها: الكاميرا الخفية، العلم والإيمان، تاكسي السهرة، يا تليفزيون يا، حكاوي القهاوي، نادي السينما، وفوازير ألف ليلة وليلة، بجانب مجموعة من الإعلانات الدعائية للمنتجات.

وجاء الختام مع عدد الفقرات الاستعراضية الغنائية لمسرحيات: "شارع محمد علي، الواد سيد الشغال، وريا وسكينة"، ثم ميدلي لأشهر المنوعات الغنائية منها: "كوكب تاني، لولاكي، ليه يا دنيا، عمال يحكيلي عنها، قال جاني بعد يومين، حبك هادي، المريلة الكحلي، الحب الحقيقي، سكة العاشقين، سافر عند القمر" وغيرها.

عرض "الدراما الاستعراضية الغنائية 80 / 90" إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، بطولة فرقة السامر المسرحية، استعراضات فرق: بورسعيد وسوهاج والحرية السكندرية وروض الفرج للفنون الشعبية، وبمشاركة الأداء التمثيلي للفنان خالد محروس.

إعداد التصور الموسيقي وإعادة التوزيع للعرض محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصمم أزياء رنا عبد المجيد، إضاءة عز حلمي، مخرج مساعد محمد النبوي، مخرج منفذ أحمد شعراوي، تصميم الاستعراضات لفرق الفنون الشعبية المشاركة: محمد أبو صالح، نصر الدين محمد، العربي محمد، محمد الرز، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية.

ومن المقرر أن تنتقل فعاليات الحفل مساء اليوم الخميس إلى مسرح قصر ثقافة القناطر، استعدادا لتقديمه بعدد من المحافظات الساحلية ضمن العروض الفنية الخاصة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".