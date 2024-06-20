ضبط عاطل لمزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطل بالقاهرة لمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

اقرأ أيضًا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بقيامه بالاتصال بأحد الأشخاص من على موقع تسوق إلكترونى لشراء هاتف محمول مقابل مبلغ مالى وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم وفور حضوره إستلم الهاتف وعقب انصرافه وقيامه بفتح العلبة إكتشف عدم وجود الهاتف ووجود قطعة من الحجارة.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل " له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل ‏لمدة سنة بعد ثبوت تورطه في جريمة التنقيب عن الآثار. ‏

وتضمن الحكم تغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، ومُصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ حسام عماد الدين سيف النصر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أشرف.م بأنه في يوم 29 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم ‏عملاً من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات ‏والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

وثبت من معاينة لجنة الآثار للمنزل محل الواقعة وجود حفر كما تم العثور على الأدوات المُستخدمة في أعمال الحفر، وكذا ‏الرديم الناتج عن الحفر. ‏

كما تبين أن مساحة الحفر تقدر بحوالي 3 أمتار في 3.5 م تقريباً وعمق حوالي 9 أمتار وأن الغرض من الحفر هو التنقيب ‏عن الآثار. ‏

وقد ثبت بمحضر الضبط بحوزة المتهمين أدوات الحفر وهي فأس وكوريس وفزمة وجردل وكذا وجد بموقع الحفر غلق ‏جلد ومنخل وأسلاك كهربائية. ‏