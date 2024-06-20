قتيل في استهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة بجنوب لبنان

قتل شخص جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية، اليوم (الخميس)، على سيارة شمالي مدينة صور في جنوب لبنان، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أن غارة شنتها مسيرة على سيارة على طريق ديركيفا لجهة بلدة صريفا في جنوب لبنان أسفرت عن سقوط قتيل، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

هجوم سيبراني على أكبر شركات الاتصالات الإسرائيلية

شن فريق الراصد التقني في لبنان التابع لحزب الله، هجوما سيبرانيا بعشرات السيرفرات على واحدة من أكبر شركات الاتصالات العدو الإسرائيلي حيث تم إغراق الخادم بكمية كبيرة من الطلبات بشكل متعمد، مما أدى إلى استهلاك موارده بشكل كامل.

وقال الفريق في بيانه قبل قليل: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي و استهداف سيارة في ديركيفا شن مجاهدو الراصد هجوم بعشرات السيرفرات هجوم سيبراني على واحدة من أكبر شركات الاتصالات العدو الإسرائيلي حيث تم إغراق الخادم بكمية كبيرة من الطلبات بشكل متعمد، مما أدى إلى استهلاك موارده بشكل كامل.

وأضاف الفريق: موقع "TCS Telecom" يقدم خدمات الاتصالات في إسرائيل موجهة بالأساس للمقيمين الناطقين بالإنجليزية، خاصة المهاجرين الجدد، يوفرون خطط الهواتف المحمولة، إنترنت عالي السرعة، إنترنت الألياف البصرية، الهاتف المنزلي، حزم التلفاز، والمكالمات الدولية، يتميز الموقع بدعمه الفني وخدمة العملاء باللغة الإنجليزية والفواتير المفصلة بنفس اللغة، مما يهدف لتسهيل الانتقال للمقيمين الجدد عبر تجميع خدمات الاتصالات المختلفة.