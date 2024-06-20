تصنيف فيفا لشهر يونيو 2024.. الأرجنتين تحافظ على الصدارة وتقدم البرازيل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر يونيو الجاري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة والتي شهدت منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، مع استمرار منتخب الأرجنتين في الصدارة.

وحافظ منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف منذ ديسمبر 2022 بعدما فاز بلقب كأس العالم على حساب فرنسا بركلات الترجيح في قطر، ولا يزال منتخب فرنسا يلاحقه في الوصافة، كما شهد التصنيف تقدم البرازيل مركزًا ليحتل المرتبة الرابعة، في حين حدث تراجع من جانب منتخبي إنجلترا وإيطاليا.

وشهدت عدد من المنتخبات ثباتًا في المراكز بالتصنيف الشهري المعلن، وهي: إسبانيا، بلجيكا، البرتغال، هولندا، بينما تقدمت أوروجواي مركزًا لتحتل التصنيف الرابع عشر، في حين تتواجد ألمانيا في المركز السادس عشر، وتتقدم اليابان إلى المركز السابع عشر وتراجع السنغال مركزًا لتحتل المرتبة الـ 18.

ترتيب أول 10 منتخبات عالمية في تصنيف فيفا لشهر يونيو 2024

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- بلجيكا

4- البرازيل

5- إنجلترا

6- البرتغال

7- هولندا

8- إسبانيا

9- كرواتيا

10- إيطاليا

ترتيب أول 10 منتخبات أفريقية في تصنيف فيفا لشهر يونيو 2024:

المغرب - الأول أفريقيًا والـ12 عالميًا، 1669.44 نقطة.

السنغال - الثاني أفريقيًا والـ18 عالميًا، 1623.34 نقطة.

مصر - الثالث أفريقيًا والـ36 عالميًا، 1502.34 نقطة.

كوت ديفوار - الرابع أفريقيًا والـ37 عالميًا، 1499.69 نقطة.

نيجيريا - الخامس أفريقيًا والـ38 عالميًا، 1498.93 نقطة.

تونس - السادس أفريقيًا والـ41 عالميًا، 1494.06 نقطة.

الجزائر - السابع أفريقيًا والـ44 عالميًا، 1474.13 نقطة.

الكاميرون - الثامن أفريقيًا والـ49 عالميًا، 1458.47 نقطة.

مالي - التاسع أفريقيًا والـ50 عالميًا، 1456.74 نقطة.

جنوب أفريقيا - العاشر إفريقيًا والـ59 عالميًا، 1416.66 نقطة.

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