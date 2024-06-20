ستيف كوبر مديرًا فنيا لفريق ليستر سيتي الإنجليزي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي تعيين ستيف كوبر ليكون المدير الفني الجديد للفريق الكروي خلفا للمدرب انزو ماريسكا الذي انتقل إلى تدريب فريقتشيلسي قبل أسبوعين.

وكان انزو ماريسكا قد قاد ليستر سيتي للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم واحد فقط قضاه في دوري الدرجة الأولى (الشامبيونشيب) بينما ستكون عودة ستيف كوبر إلى التدريب من بوابة ليستر سيتي هي الأولى بعد إقالته من تدريب نوتنجهام فوريست في نهاية عام ٢٠٢٣.

وكان ستيف كوبر لفترة طويلة من المرشحين لتدريب ليستر سيتي عقب انتقال انزو ماريسكا لتدريب تشيلسي إلى جانب المدير الفني السابق لتشيلسي وبرايتون جراهام بوتر وايضا كارلوس كوبيرين المدير الفني لفريق ويست بروميتش.

وقال نادي ليستر سيتي في بيان رسمي: نعلن التعاقد مع ستيف كوبر ليكون المدير الفني لفريق ليستر سيتي بدءا من موسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ . وافق ستيف كوبر على التعاقد مع ليستر سيتي لمدة ثلاث مواسم.

وأضاف البيان: ستيف كوبر مدير فني له خبراته داخل الدوري الإنجليزي ونجح على مدار ثلاث مواسم في تكوين فريق جيد لنادي نوتنجهام فوريست ونحن نتمنى له كل التوفيق في مهمته ونحن نعود مجددا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما ستيف كوبر فقال: يشرفني ويسعدني الاتفاق على تدريب ليستر سيتي وأنا في انتظار بدء العمل مع الفريق لتحقيق أهداف النادي خلال الفترة القادمة.