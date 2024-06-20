مزارع يصيب نجل عمومته بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة بالعسيرات

استقبل مستشفى العسيرات المركزي مزارع في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالساق اليمنى تعدى عليه نجل عمومته بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة العسيرات من المستشفى المركزي بوصول "محمد . ع . م . ا" 30 سنة مزارع مصابًا بطلق ناري بالساق اليمنى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد يقيم بدائرة المركز.

انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب اتهم نجل عمومته "عادل . ف . ا . ف" 35 سنة مزارع يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر شهد مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة عائلية إثر حدوث مشادة كلامية بسبب رش المياه نتج عنها إصابة عامل في منتصف العقد السادس من العمر بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة تعدى عليه شقيقه بمساعدة نجله بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز.

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "حفني . ي . ح . م" 55 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وطرف ثان "شقيق الطرف الأول حسين . ي . ح . م" 60 سنة عامل ونجله "محمد . ح . ي . ح" 19 سنة طالب الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة بحوزة الثاني من الطرف الثاني [عصا شوم] وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالعصا المضبوطة بحوزته على إثر حدوث مشادة كلامية بسبب قيام الطرف الثاني برش المياه أمام منزل الطرف الأول.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.