المجموعة القتالية الروسية تحبط محاولات أوكرانيا لتناوب قواتها

قال المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية "ألكسندر جوردييف" بأن المجموعة القتالية الشرقية الروسية أحبطت محاولات أوكرانيا لتعزيز مواقعها على الخطوط الأمامية وتناوب قواتها بالقرب من مستوطنات نوفودونتسكوي ومارفوبول وتشيريفنوي.

وصرح جوردييف لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن وحدات المجموعة القتالية الشرقية تواصل أداء مهامها القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقد قامت وحدات المجموعة القتالية بتحسين موقعها على خط المواجهة وأحبطت محاولات العدو لتعزيز مواقعها وتناوب قواتها في المعاقل القريبة من نوفودنيتسكوي ومارفوبول".

كما ضربت القوات الروسية معاقل أوكرانيا ومناطق انتشار القوة البشرية والأسلحة التابعة للواء المشاة الآلي 72، ولواء المشاة الآلي 58، بالإضافة إلى اللواءين 102 و108 للدفاع الإقليمي بالقرب من قرى بافلوفكا وشيفتشينكو وفلاديميروفكا ومارفوبول.

وأضاف المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية، أن خسائر أوكرانيا اليومية بلغت ما يصل إلى 120 جنديًا وناقلتي مشاة ونظامي مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab ومدفع هاوتزر من طراز FH-70 وثلاث سيارات بالإضافة إلى ست طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين ومستودعين للذخيرة الميدانية.

أوكرانيا تقصف ثلاث مستوطنات في منطقة بيلغورود الحدودية

وفي سياق أخر كتب الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على قناته بتطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام"، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت ثلاث مستوطنات في منطقة بيلغورود الحدودية الروسية.

وتابع جلادكوف:" تعرضت ثلاث مستوطنات في منطقة شيبيكينو الحضرية لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة للقصف، تحطمت النوافذ وتضرر سقف منزل خاص في قرية نوفايا تافولجانكا، كما تضرر خط كهرباء، لذلك تُرك العملاء من قريتي شامينو وكوروفينو بدون كهرباء، وانقطعت الكهرباء جزئيًا عن قريتي موروم ونوفايا تافولجانكا".

وأضاف الحاكم الإقليمي أن هيكل الفناء الخلفي لمنزل خاص تم تدميره، كما تعرضت القرية لهجوم بطائرة بدون طيار من طراز FPV، وتضرر زجاج وواجهة منزل خاص، وفي بلدة شبيكينو، هاجمت طائرة بدون طيار انتحارية مستودعًا تابعًا لشركة تجارية، مما أدى إلى إتلاف سقفه.