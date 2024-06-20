الخميس 20 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد الشوفان لمرضى السكري.. تعرف عليها

الشوفان
الشوفان

يُعتبر الشوفان واحد من أهم الحبوب الكاملة التي يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكري والتي يمكن إضافتها لنظامهم الغذائي، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية المفيدة لهم.

txt

يورو 2024.. موعد مباراة إنجلترا والدنمارك والقناة الناقلة

txt

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بالإمارات اليوم الخميس


فوائد الشوفان
يمكن أن يساعد على تنظيم سكر الدم، نتيجة لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، وانخفاض المؤشر الجلايسيمي له (مؤشر نسبة السكر في الدم)
يساعد في الحفاظ على صحة القلب، بسبب الألياف القابلة للذوبان الموجودة به، ويمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول
يمكن أن يقلل الحاجة لجرعات الأنسولين، في حالة تناوله كبديل للأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات
يُعتبر من الوجبات الصحية وسريعة التحضير.
يساعد في الشعور بالشبع بسبب الألياف العالية لفترة أطول، مما يساعد في الحفاظ على نسبة السكر والحفاظ على وزن صحي.
يُعتبر مصدر جيد للطاقة التي تستمر لفترات طويلة.
يمكن أن يساعد أيضاً في تحسين عملية الهضم لدى مرضى السكري

 قد تختلف كمية الشوفان التي يجب استخدامها من شخص لآخر في حالة الإصابة بمرض السكري، ووفقاً للنظام الغذائي المتبع، ولكن في أي حالة يجب التحكم في الكمية وعدم الإفراط، وعادة ما يوصى بتناول كوب واحد من الشوفان المطبوخ، حيث تحتوي هذه الكمية على ما يقرب من 30 جرام من الكربوهيدرات، والتي تُعتبر نسبة جيدة للكثير من مرضى السكر

مواد متعلقة

يورو 2024.. موعد مباراة إنجلترا والدنمارك والقناة الناقلة

فكرية احمد تصل لقائمة الفوز بجائزة طه حسين

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بالإمارات اليوم الخميس

عمر كمال ينتظم في برنامج تأهيلي على هامش مران الأهلي

الجيش الأمريكي يعلن تدمير محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة باليمن

كريمة الحفناوي: جبهة الإنقاذ قدمت دعمًا لوجستيًا وغطاءً سياسيًا لحركة تمرد (فيديو)
الجريدة الورقية