فوائد الشوفان لمرضى السكري.. تعرف عليها

يُعتبر الشوفان واحد من أهم الحبوب الكاملة التي يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكري والتي يمكن إضافتها لنظامهم الغذائي، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية المفيدة لهم.



فوائد الشوفان

يمكن أن يساعد على تنظيم سكر الدم، نتيجة لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، وانخفاض المؤشر الجلايسيمي له (مؤشر نسبة السكر في الدم)

يساعد في الحفاظ على صحة القلب، بسبب الألياف القابلة للذوبان الموجودة به، ويمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول

يمكن أن يقلل الحاجة لجرعات الأنسولين، في حالة تناوله كبديل للأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات

يُعتبر من الوجبات الصحية وسريعة التحضير.

يساعد في الشعور بالشبع بسبب الألياف العالية لفترة أطول، مما يساعد في الحفاظ على نسبة السكر والحفاظ على وزن صحي.

يُعتبر مصدر جيد للطاقة التي تستمر لفترات طويلة.

يمكن أن يساعد أيضاً في تحسين عملية الهضم لدى مرضى السكري

قد تختلف كمية الشوفان التي يجب استخدامها من شخص لآخر في حالة الإصابة بمرض السكري، ووفقاً للنظام الغذائي المتبع، ولكن في أي حالة يجب التحكم في الكمية وعدم الإفراط، وعادة ما يوصى بتناول كوب واحد من الشوفان المطبوخ، حيث تحتوي هذه الكمية على ما يقرب من 30 جرام من الكربوهيدرات، والتي تُعتبر نسبة جيدة للكثير من مرضى السكر