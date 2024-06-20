يورو 2024.. موعد مباراة إنجلترا والدنمارك والقناة الناقلة

يستعد منتخب إنجلترا لمهمة صعبة مساء أليوم الخميس، وذلك حين يضرب موعدا مع نظيره منتخب الدنمارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا يلتقي الفريقان على أرضية ملعب استاد دوتش بانك بارك.



موعد مباراة إنجلترا والدنمارك

من المقرر ان تنطلق صافرة المباراة في السابعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت ماكس 2.

معلق مباراة إنجلترا والدنمارك

وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق التونسي خليل البلوشي.

ترتيب المجموعة الثالثة في يورو 2024

1- إنجلترا 3 نقاط .

2- الدنمارك 1 نقاط.

3- سلوفينيا 1 نقاط.

4- صربيا 0 نقاط.



جدير بالذكر ان منتخب إنجلترا قد فاز علي صربيا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضي، على ملعب فيلتينس أرينا بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، فى الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو القادم.

بينما تعادل منتخب الدنمارك في المباراة الأولى بهدف لمثله مع منتخب سلوفينيا، بعدما سجل كريستيان إريكسن هدف التقدم للدنمارك، لكن سلوفينيا نجحت في إدراك التعادل لتضيع على الفريق الدنماركي فرصة تحقيق فوز مهم قبل مواجهة الإنجليز.

