بعد مبابي.. ريال مدريد يحسم صفقته الثانية

نجح مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من حس الصفقة الصيفية الثانية بعد كيليان مبابي خلال انتقالات الصيف الجارية

وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد مع كيليان مبابي قادم من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر حتى خمس سنوات مقبلة.

ويتطلع ريال مدريد إلى تعزيز صفوفه بنجوم جديدة، يكون بإمكانها تعزيز الفريق الفترة المقبلة، وصنع الفارق في تشكيلة أنشيلوتي.

صفقة ريال مدريد الثانية بعد مبابي

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن ريال مدريد أصبح قريب للغاية من التعاقد مع ألفونسو ديفيز، جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني.



وتألق ديفيز مع بايرن ميونخ ما جعله يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ويكون من أولوية الفريق في الصيف.