الفصائل الفلسطينية تقصف غرف قيادة وسيطرة جيش الاحتلال في محور "نتساريم"

قصفت الفصائل الفلسطينية غرف قيادة وسيطرة جيش الاحتلال في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، نقلا عن إعلام فلسطيني.

ثلاث مجازر في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضي

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر في القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن 24 شهيدًا و71 إصابة.



وأضافت الوزارة- في بيان صحفي، اليوم- أن حصيلة الحرب المستمرة على القطاع، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 37 ألفا و396 شهيدًا، و85 ألفا و523 مُصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.



ولفتت إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

تقرير أممي:الاستخدام الإسرائيلي للقنابل الثقيلة في غزة يثير"مخاوف خطيرة"

نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرا اليوم الأربعاء قدمت فيه تفاصيل ذات صلة بستة هجمات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة، والتي وصفتها بأنها ترمز إلى نمط مثير للقلق، يشمل الاستخدام المشتبه به لقنابل يصل وزنها إلى 2000 رطل على مبان سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوق .

وقال مكتب حقوق الإنسان -حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية- إنه تحقق من مقتل 218 شخصا في تلك الهجمات، لكنه أضاف أن لديه معلومات تشير إلى أن عدد القتلى "ربما يكون أعلى من ذلك بكثير".

وخلص تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن سلسلة الضربات الإسرائيلية، التي تجسدت في الهجمات الست التي نُفذت في الفترة ما بين 9 أكتوبر و2 ديسمبر من العام الماضي، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي "انتهك على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب"، حسبما جاء في البيان.

وفي الوقت ذاته ذكرت وكالة فرانس برس أنه من بين الهجمات المدرجة في التقرير، الغارات التي استهدفت حي الشجاعية بمدينة غزة في 2 ديسمبر من العام الماضي. وأضافت أن الهجمات تسببتت في دمار على مساحة تبلغ 130 مترا تقريبا، ودمر 15 مبنى وألحق أضرارا بما لا يقل عن 14 مبنى آخر.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن حجم الأضرار والحفر التي شوهدت في صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه تم استخدام حوالي تسع قنابل من طراز /GBU-31/ تزن 2000 رطل، مضيفة أنها تلقت معلومات تفيد بمقتل 60 شخصا على الأقل جراء هذه القنابل.

من جانبه قال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس - في تصريحات أدلى بها للصحفيين- إن قنابل GBU-31، إلى جانب قنابل GBU-32 بوزن 1000 رطل وGBU-39 بوزن 250 رطلا، "تستخدم على الأغلب لاختراق عدة طوابق من الخرسانة وبمقدورها أن تؤدي إلى انهيار المباني الشاهقة بالكامل".