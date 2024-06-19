25 شاحنة مساعدات تدخل إلى قطاع غزة اليوم (شاهد)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلامي محمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا حول تطورات وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

الوضع لم يتغير كثيرا لدى الجانب الإسرائيلي حتى الآن

وأفاد مراسل القناة الأولى من العريش، بأن الوضع لم يتغير كثيرا لدى الجانب الإسرائيلي حتى الآن حول مسألة دخول المساعدات، فهناك قلة في عدد دخول شاحنات المساعدات إلى أهالي قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم لليوم الثالث على التوالي، ويرجع الأمر إلى مواصلة الجانب الإسرائيلي لممارسة الإجراءات التعسفية التي تمنع دخول المساعدات.

منفذ كرم أبو سالم استقبل 100 شاحنة فقط

وأضاف، أن منفذ كرم أبو سالم استقبل 100 شاحنة فقط أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما تم عودة 19 شاحنة بالإضافة إلى 4 شاحنات وقود، بينما ثاني أيام العيد لم يدخل أي مساعدات إنسانية أو وقود، أما اليوم الثالث دخل 4 شاحنات للغاز ولم يستقبل أي شاحنات أخرى، وكانت مصر مجهزة 8 شاحنات للوقود منهم 4 للغاز و4 للسولار.

وتابع: «اليوم وحتى الآن لم يدخل سوى 13 شاحنة للمساعدات الإنسانية و12 للوقود بين الغاز والسولار، وهذا الرقم قليل للغاية مقارنة بالشاحنات التي تجهزها مصر يوميا، إذ تعد كل يوم آلاف الشاحنات».