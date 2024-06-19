عادات خاطئة تتبعها ربات البيوت في تخزين الأطعمة.. نصائح مهمة حتى لا تفسد

حذّرت طبيبة روسية من بعض العادات الخاطئة التي يتبعها البعض في تخزين الأطعمة، مشيرة إلى مخاطر صحية محتملة، وذلك في حديثها خلال برنامج طبي على قناة "روسيا" التلفزيونية، حيث قدّمت نصائح هامة بشأن كيفية التعامل مع الثمار والخضروات بشكل صحيح لضمان سلامة الغذاء.

تحذير طبي حول عادات تخزين الأطعمة في المنزل

ووفقًا لما ذكره موقع “فيستي”، تطرقت الطبيبة إلى عادة شائعة تتعلق بغسل الفواكه البرية مثل التوت والفراولة ثم تخزينها في الثلاجة خلال فصل الصيف. أوضحت بارانوفا أن هذه الفواكه يجب أن تؤكل فوراً بعد غسلها. عند تعرض هذه الفواكه للرطوبة وتخزينها، تصبح بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات. وصول هذه الكائنات الدقيقة إلى جسم الإنسان قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، من هنا جاءت نصيحتها بتجنب تخزين هذه الفواكه المغسولة لفترات طويلة.

طرق فعالة لتعقيم الخضروات

أما بالنسبة للخضروات مثل البروكلي، فأوصت بارانوفا بضرورة غسلها أو تعقيمها قبل تناولها أو حفظها في الثلاجة. وأشارت إلى طريقة فعالة للتعقيم، تتضمن نقع الخضروات لمدة نصف ساعة في وعاء يحتوي على لتر من الماء، مضاف إليه ملعقة طعام من الملح وملعقة صغيرة من الخل. هذه الطريقة تساعد في القضاء على الكائنات الدقيقة والديدان التي قد تكون موجودة على سطح الخضروات.

تعقيم الأكياس خطوة ضرورية

ولم تقتصر نصائح الطبيبة على الثمار والخضروات فقط، بل شملت أيضاً الأكياس التي تُحفظ فيها المأكولات. شددت بارانوفا على ضرورة تعقيم هذه الأكياس قبل وضعها في الثلاجة، حيث قد تكون قد تعرضت للتلوث بأنواع مختلفة من البكتيريا أو الفطريات خلال عمليات التغليف أو أثناء حفظها في متاجر البيع. تعقيم الأكياس يعد خطوة مهمة للحفاظ على سلامة الأطعمة المخزنة بداخلها.

توصيات عملية لتخزين الأطعمة دون أن تفسد

للحفاظ على صحة وسلامة الأغذية في المنزل، قدمت الطبيبة بارانوفا توصيات عملية يمكن اتباعها بسهولة:

1- الفواكه الطازجة

- تجنب غسل الثمار البرية والتوت والفراولة ثم تخزينها.

- تناول الفواكه المغسولة فوراً لتجنب نمو البكتيريا والفطريات.

2- الخضروات

- غسل أو تعقيم الخضروات مثل البروكلي قبل تناولها أو تخزينها.

- استخدام محلول من الماء والملح والخل لنقع الخضروات لمدة نصف ساعة.

3- تعقيم الأكياس

- الحرص على تعقيم الأكياس التي تحفظ فيها المأكولات قبل وضعها في الثلاجة.

تأتي هذه التوصيات في ظل ارتفاع الوعي بأهمية سلامة الأغذية، وتزايد المخاوف من الأمراض المنقولة عن طريق الأطعمة. باتباع هذه النصائح، يمكن للأفراد تقليل مخاطر التسمم الغذائي والأمراض الناتجة عن تناول أطعمة ملوثة.

بشكل عام، إن الحفاظ على سلامة الأغذية في المنزل ليس بالأمر الصعب، ولكنه يتطلب بعض الحذر والالتزام بالتوصيات الصحية. غسل الفواكه والخضروات بشكل صحيح، وتعقيم الأكياس، واتباع خطوات التخزين السليم يمكن أن يسهم بشكل كبير في حماية صحة الأسرة من الأمراض. تبقى نصائح الطبيبة يكاتيرينا بارانوفا دليلاً مفيداً لكل من يسعى للحفاظ على صحة أسرته من خلال ممارسات تخزين طعام صحيحة وآمنة.