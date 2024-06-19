محافظ الأقصر: القطاعات الخدمية وأجهزة الأمن أظهرت احتفالات العيد في أبهى صورة







توجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في نهاية اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك، بالتهنئة لكل المواطنين بمناسبة هذه الأيام الكريمة المباركة، سائلا الله عز وجل أن يعيدها علينا وعلى وطننا الغالي وأمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



كما توجه بالشكر لكافة العاملين بالوحدات المحلية وقطاعات الصحة والإسعاف والتموين ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطب البيطري والمجازر وكافة القطاعات الخدمية على مستوى مراكز المحافظة على جهودهم ومستوى العمل الذي تم تنفيذه خلال أيام العيد، كما توجه بالشكر لكافة لأجهزة الأمنية على مستوى التأمين وظهور احتفالات العيد في أبهى صورة، مناشدا المواطنين بالاستمرار في المشاركة مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على الصورة الحضارية للمحافظة.

يشار إلى أن كورنيش النيل وساحة ابو الحجاج بالأقصر، شهدا تشديد أمني مكثف؛ لتأمين المحتفلين خلال أيام عيد الأضحى الأربعة.





