اصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بكفر الدوار



اصيب ٥ اشخاص بكسور وكدمات متفرقة في حادث تصادم سيارتين ملاكي بمدينة كفر الدوار ،انتقلت الاجهزة الامنية الي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين الي مستشفي كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم ،واحيلت الواقعة الي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير امن البحيرة ،اخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وعلي الفور انتقلت الاجهزة الامنية الي مكان الحادث امام المدرسة الثانوية الصناعية بمدينة كفر الدوار ، حيث اكدت المعاينة تصادم سيارتين ملاكي .

اسفرت الواقعة عن اصابة كل من ح.م.٣٠سنة، ر.م.١٤سنة ، ح.م.١٦سنة ، ر.ع.١٥سنة ، ز.م.١٦سنة ،بكسور وكدمات متفرقة بمختلف انحاء الجسم .

تم نقل المصابين الي مستشفي كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم ،واحيلت الواقعة الي النيابة التي تولت التحقيق .









