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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

اصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بكفر الدوار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

                          
اصيب ٥  اشخاص بكسور وكدمات متفرقة في حادث تصادم  سيارتين ملاكي بمدينة كفر الدوار ،انتقلت الاجهزة الامنية الي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين الي مستشفي كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم ،واحيلت الواقعة الي النيابة التي تولت التحقيق .            

 تلقي اللواء محمود هويدي مدير امن البحيرة ،اخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وعلي الفور انتقلت الاجهزة الامنية الي مكان الحادث امام المدرسة الثانوية الصناعية بمدينة كفر الدوار ، حيث اكدت المعاينة تصادم سيارتين ملاكي .                                         

 اسفرت الواقعة عن اصابة كل من ح.م.٣٠سنة، ر.م.١٤سنة ، ح.م.١٦سنة ، ر.ع.١٥سنة ، ز.م.١٦سنة ،بكسور وكدمات متفرقة بمختلف انحاء الجسم .           

  تم نقل المصابين الي مستشفي كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم ،واحيلت الواقعة الي النيابة التي تولت التحقيق .
 


 


 

 

 

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