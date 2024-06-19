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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل بيراميدز أمام بلدية المحلة.. فخري لاكاي في الهجوم

فخري لاكاي لاعب بيراميدز
فخري لاكاي لاعب بيراميدز

أعلن المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش تشكيل فريق بيراميدز الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة اليوم ضد بلدية المحلة في إطار منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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بيراميدز وبلدية المحلة.. مباراة البحث عن الاحتفاظ بالقمة والهروب من شبح الهبوط

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بدون راحة.. بيراميدز يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البلدية

وجاء تشكيل بيراميدز للمباراة كالأتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي- أحمد سامي- محمود مرعي- أحمد فتحي.

الوسط: مصطفى فتحي- وليد الكرتي- مهند لاشين- بلاتي توريه- إبراهيم عادل.

الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي- كريم حافظ- محمد الشيبي- محمود زلاكة- محمود صابر- أحمد توفيق- محمود دونجا- فيستون ماييلي- دودو الجباس

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