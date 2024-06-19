أرني سلوت يشكف سبب تأخر إعلان تعاقد ليفربول معه

كشف أرني سلوت المدير الفني الجديد لفريق ليفربول الإنجليزي عن سبب تأخر إدارة الريدز في إعلان التعاقد معه خلال الفترة الأخيرة، رغم توقيع العقود بشكل رسمي قبل فترة.

وقال أرني سلوت معلقًا على وجود فترة من الوقت بين إعلانه مدربا لليفربول والآن: " نعم أنا أعلم ذلك، لكن ذلك حدث لعدة أسبابـ ربما كان بسبب وداعية يورغن التي كانت رائعة بالمناسبة ".

وأضاف: " لقد كانت في نفس يوم وداعيتي لفاينورد، لكنني رأيت بعض المقاطع من الوداعية، لذا برأيي كان من العدل له وللمشجعين أن نقوم بالانتظار قبل اتخاذ أي خطوة ".

وتابع: " لقد كنت في عطلة، وأعتقد أن هذا الوقت هو المناسب للوصول هنا والتحدث، لكن عملي لم يبدأ اليوم، كنت على تواصل مع الطاقم (الذين يعملون هنا بالفعل والذين سيعملون هنا قريبا)، وبالطبع كنت على تواصل يوميا مع ريتشارد هيوز لأننا يجب أن نتواصل.

ليفربول يرحب بمدربه الجديد آرني سلوت

رحب نادي ليفربول الإنجليزي بمدربه الجديد الهولندي آرني سلوت والذي تولى مهمة القيادة الفنية للريدز خلفًا للألماني يورجن كلوب والذي أعلن رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم المنقضي.

وأعلن نادي ليفربول رحيل يورجن كلوب بعد رحلة مميزة حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين ومونديال الأندية.

وعلق سلوت على توليه تدريب ليفربول :

أود أن أقول إنني مليء بالطاقه بسبب الإجازة التي قضيتها، متحمس، أتطلع حقا إلى التحدي الجديد الذي ينتظرني، أنا بالطبع ننظر إلى ارضية التدريب، وهو أمر رائع، لذلك هناك الكثير من الأشياء التي نتطلع إليها.