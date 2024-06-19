يورو 2024.. ليفربول يدخل سباق ضم نجم دفاع منتخب ايطاليا

أكدت تقارير صحفية إيطالية ان نادي ليفربول الأنجليزي دخل في مفاوضات مع نادي بولونيا الإيطالي لضم مدافع بولونيا ومنتخب ايطاليا ريكاردو كاليفيوري خلال فترة الأنتقالات الصيفية القادمة .

و يعد نادي ليفربول احد الاندية التي تسعى لتدعيم صفوفها بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد التعاقد مع المدرب الهولندي أرني سلوت على الرغم من عدم التعاقد مع أي صفقة حتى الان الا ان المدافع الإيطالي ريكاردو كاليفيوري نجح في جذب أنظار إدارة ليفربول ليكون على رأس تدعيمات الفريق في الموسم المقبل.

وجذب كاليفيوري - ٢١ عاما - أنظار متابعي الدوري الإيطالي بعد مشاركته الاولى الموسم الماضي مع نادي بولونيا قادما من نادي بازل السويسري حيث شارك مع بولونيا في ٣٧ مباراة في كل المسابقات هذا الموسم لينضم لأول مرة إلى تشكيلة منتخب ايطاليا في بطولة يورو ٢٠٢٤ و يشارك في أولى مباريات منتخب ايطاليا امام ألبانيا ويظهر ايضا بمستوى رائع وهو ما دعم رغبة ليفربول في ضمه .

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورتو الإيطالية ان ريكاردو كاليفيوري الذي يلعب في مركزي قلب الدفاع بشكل اساسي و الظهير الايسر يجد اهتماما من عدة اندية مثل نيوكاسل و ويستهام يونايتد و برايتون بخلاف نادي ليفربول الا انه بالطبع ليفربول هو الأوفر حظا لضمه حال اتفاق الناديين وموافقة كاليفيوري.

يذكر ان ريكاردو كاليفيوري بدأ مسيرته مع نادي روما الايطالي وشارك معه وعمره ١٨ عاما لأول مرة في الدوري الإيطالي وانتقل للعب قبل عامين لنادي بازل السويسري لكنه سرعان ما عاد بعد موسم واحد فقط وانتقل إلى نادي بولونيا الإيطالي مقابل ٤ مليون يورو و حصول بازل على ٤٠ % من حصيلة بيعه لأي نادي اخر .