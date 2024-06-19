النائب العام يبحث مع نظيره الصيني تعزيز التعاون القضائي

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، يينج يونج النائب العام لجمهورية الصين الشعبية؛ وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الروسية موسكو تعزيزًا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلديْن.

وحضر اللقاء وفد النيابة العامة المصرية المرافق للمستشار النائب العام.

وفي هذا الإطار عبر الجانبان المصري والصيني عن متانة العلاقات الراسخة بين البلديْن اقتصاديًا وسياسيًا، وتباحثا في سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجرائم بمختلف صورها.

كما شمل اللقاء أيضًا التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة بين البلديْن.

وفي الختام اتفق الجانبان على إعداد مشروع مذكرة تفاهم محدثة بين النيابة العامة المصرية والصينية في مجالات التدريب ومكافحة الجرائم وتبادل الزيارات