بالأسماء.. إصابة 5 سيدات في انهيار عقار بمنطقة عابدين

أصيب 5 سيدات فى انهيار عقار بمنطقة عابدين، اليوم الأربعاء، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق وسقوط سقف مخزن زيت بالدور الأرضي، ووجود مصابين وعالقين أسفل الأنقاض.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ، وفرض كردون أمنى فى محيط الواقعة، وتم انتشال 5 سيدات من أسفل الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



انهيار عقار بمنطقة عابدين



وكشف الفحص المبدئى، انهار عقار مكون من 3 طوابق أمام محطة محمد نجيب بمنطقة وسط البلد بحي عابدين بمحافظة القاهرة، ما أدى لإصابة 5 سيدات.

وضمت قائمة المصابين: خيرة صالح محمد، 55 سنة، وعواضة صالح محمد، 54 سنة، وسحر عبد المجيد عفيفي، 52 سنة، وأمل جمال دهب، 52 سنة، ونادية حسين صالح، 61 سنة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى شئونها.