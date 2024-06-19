الأربعاء 19 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضربة أمنية على أوكار المخدرات في أسوان والإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

شن  قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط والإسكندرية، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

في أسوان؛ ضبطت قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها 3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش بحوزة متهم، وتنفيذ 605 أحكام قضائية متنوعة.
وفي دمياط؛ ضبط قضيتي اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهما 2,200 كيلو جرام من مخدر الحشيش و5,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين وضبط فرد محلى وطلقتين بحوزة 3 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية.


وفي الإسكندرية ؛ ضبط قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش بحوزة متهم وضبط (3) قضايا أسلحة بيضاء ضُبط خلالها 3 قطع أسلحة بيضاء بحوزة 3 متهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.

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