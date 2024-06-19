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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أول قرار من الزمالك بعد "خناقة" عواد وعبد المجيد

محمد عواد وحسام عبد
محمد عواد وحسام عبد المجيد

قرر نادي الزمالك إيقاف حارس مرمى الفريق الأول محمد عواد وإحالته للتحقيق على خلفية تصرفه الانفعالي مع زميله حسام عبد المجيد عقب الهدف الثاني لفريق المصري البورسعيدي.

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إحالة محمد عواد حارس الزمالك إلى التحقيق

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ورصدت الكاميرات تصرف انفعالي شديد من عواد تجاه عبد المجيد عقب الهدف الثاني لفريق المصري البورسعيدي في شباك الزمالك، حيث توجه الحارس له وقام بدفعه بقوة قبل أن يتدخل زملائهم بالفريق لاحتواء الموقف سريعًا قبل تطوره.

وأكد عبد الواحد السيد أن حارس المرمى سيخضع للتحقيق يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر النادي، أمام الشؤون القانونية بنادي الزمالك لاتخاذ القرار المناسب.

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وكان الزمالك قد خسر على يد المصري بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس الاثنين في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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