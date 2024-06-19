بيراميدز وبلدية المحلة.. مباراة البحث عن الاحتفاظ بالقمة والهروب من شبح الهبوط

يستضيف فريق بلدية المحلة نظيره فريق بيراميدز على ستاد السويس، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد نقل المباراة من ستاد غزل المحلة بسبب وجود إصلاحات في أرضية الملعب.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة بيراميدز وبلدية المحلة ندية وإثارة خاصة في ظل الرغبة الكبيرة لدي الفريقين في تحقيق الفوز رغم أختلاف الدوافع.

بيراميدز يسعى للاحتفاظ بالقمة على حساب بلدية المحلة

ويدخل فريق بيراميدز مباراته أمام بلدية المحلة بحثا عن مواصلة النتائج القوية من أجل الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب الدوري والتي يحتلها بيراميدز حاليا برصيد 56 نقطة.

وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة بلدية المحلة قائمة بيراميدز في مواجهة بلدية المحلة كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

بلدية المحلة في مهمة صعبة للهروب من شبح الهبوط

على الجانب الآخر يبحث فريق بلدية المحلة عن تحقيق نتيجة إيجابية على أقل تقدير في مباراة اليوم و ذلك من أجل استعادة نغمة الانتصارات و التقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط الذي أصبح يطارد الفريق بتواجده في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة فقط.

موعد مباراة بيراميدز وبلدية المحلة

و تشهد منافسات اليوم بالجولة 26 من الدوري المصري الممتاز مواجهة قوية بين فريق بيراميدز و نظيره فريق بلدية المحلة، و التي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبلدية المحلة في الدوري

و تذاع مباراة بيراميدز وبلدية المحلة حصريا عبر قناة 1 on time sport.