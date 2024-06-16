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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بدون راحة.. بيراميدز يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البلدية

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة بلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز. 

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بيراميدز في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوراً من التدريبات الجماعية في اليوم معلقاً:" لا وقت للراحة".

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي بنادي بيراميدز نظيره بلدية المحلة يوم الأربعاء في المباراة المقرر لها استاد السويس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ضمن الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة.



 

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