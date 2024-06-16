بدون راحة.. بيراميدز يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البلدية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة بلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوراً من التدريبات الجماعية في اليوم معلقاً:" لا وقت للراحة".

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي بنادي بيراميدز نظيره بلدية المحلة يوم الأربعاء في المباراة المقرر لها استاد السويس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ضمن الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة.







