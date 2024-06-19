تعادل "مثير" يحسم مباراة كرواتيا وألبانيا في يورو 2024

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة كرواتيا وألبانيا بهدفين لكل منهما والتي أقيمت على ملعب فولكسبارك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

سجل كازيم لاسي هدف منتخب ألبانيا الوحيد في الدقيقة 11 من الشوط الأول، والذي انتهى بنتيجة 1-0 رغم محاولات المنتخب الكرواتي المتكررة لتعديل النتيجة دون جدوى.

وتمكن منتخب كرواتيا من قلب الطاولة في الشوط الثاني بثنائية سجلها ندريج كراماريتش و كلاوس غجاسولا لاعب ألبانيا الذي شجل بالخطأ في مرماه خلال الدقيقتين 74 و 76 من عمر المباراة.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة تمكن منتخب ألبانيا من إدراك هدف التعادل والذي سجله اللاعب كلاوس بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

بدأ منتخب كرواتيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ليفلكوفيتش.

الدفاع: سافيتش، شوتالو، جفارديول، بيربشيتش.

الوسط: لوكا مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش.

الهجوم: ماير، بيتكوفيتش، كراماريتش.

يذكر أن منتخب كرواتيا خسر في الجولة الأولى على يد منتخب إسبانيا، بينما تعرضت ألبانيا للهزيمة على يد إيطاليا، وبهذا التعادل حصل كل منهما على أول نقاطه في دوري المجموعات.