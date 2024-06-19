فسحة الفقراء.. إقبال متوسط على حديقة الأزهر في رابع أيام عيد الأضحى

يواصل المحتفلون بعيد الأضحى إقبالهم على حديقة الأزهر بالقاهرة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، والتي تعتبر من أكثر الفسح الاقتصادية التي تعد ملاذًا للأطفال في فترة الإجازات مع أسرهم.

وظهرت الفرحة والسعادة على وجوه الأطفال الذين وجدوا من المساحات الخضراء أماكن للعب والتقاط الصور مع أسرهم، وسط جو أسري ملىء بالبهجة للاحتفال بآخر يوم في عيد الأضحي المبارك.

تواجد أمني بمحيط حديقة الأزهر

وحرصت قوات الأمن على تكثيف تواجدها بمحيط حديقة الأزهر، لتأمين احتفالات الأهالي خلال أيام عيد الأضحي المبارك، كما تواجدت قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف في محيط الحديقة تحسبًا لأي حالات طارئة مفاجئة.