إقبال المواطنين على حديقة الأزهر للاحتفال في ثاني أيام عيد الأضحى.. صور

توافد منذ صباح اليوم الإثنين، المئات من المواطنين على حديقة الأزهر بالقاهرة، وذلك للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بعدد من العروض المجانية التي تقدمها الحديقة لزوارها.

وشهدت حديقة الأزهر، إقبال عدد كبير من المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها العاصمة في الفترة الحالية.

احتفالات عيد الأضحى المبارك

وتحرص الأسر المصرية على الذهاب إلى المتنزهات والحدائق العامة، خلال احتفالات الأعياد، لقضاء وقت ممتع والتقاط الصور التذكارية.