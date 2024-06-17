الإثنين 17 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إقبال المواطنين على حديقة الأزهر للاحتفال في ثاني أيام عيد الأضحى.. صور

حديقة الأزهر في ثاني
حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الأضحى

توافد منذ صباح اليوم الإثنين، المئات من المواطنين على حديقة الأزهر بالقاهرة، وذلك للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بعدد من العروض المجانية التي تقدمها الحديقة لزوارها.

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وشهدت حديقة الأزهر، إقبال عدد كبير من المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها العاصمة في الفترة الحالية.

احتفالات عيد الأضحى المبارك

وتحرص الأسر المصرية على الذهاب إلى المتنزهات والحدائق العامة، خلال احتفالات الأعياد، لقضاء وقت ممتع والتقاط الصور التذكارية.

 

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