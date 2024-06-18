حديقة الأزهر ملاذ للزوار في عيد الأضحى

رصدت أميرة قمر مراسلة "إكسترا نيوز" من حديقة الأزهر الشريف، مظاهر الاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مشددة على أن حديقة الأزهر تفتح أبوابها لاستقبال الزوار من الساعة الـ9 صباحًا وتغلق الـ 8 مساءً، موضحة أن الزائرين يتوافدون بشكل كبير خلال الساعات الأولى من فتح أبواب الحقيقة ويزيد الإقبال مع انكسار أشعة الشمس.

وأضافت مراسلة "إكسترا نيوز" خلال تغطية حية لنقل احتفال المصريين بعيد الأضحى من حديقة الأزهر خلال فيديو لـ "إكسترا نيوز"، أن حديقة الأزهر واحدة من أجمل وأكبر الحدائق الترفيهية في مصر وربما في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه الحديقة شيدت على مساحة شاسعة جدًا وهي تتجاوز 80 فدانًا.

وأوضحت أن أغلب مساحة حديقة الأزهر هي مناطق خضراء، وتعد مقصدا رئيسيا ومهمًا للزوار أفرادًا وعائلات خاصة في أيام الأعياد، مؤكدة أن الكثير من العوامل لهذه الحديقة والتي تجعلها مقصدًا للاحتفاء في الأعياد، منوهة بأن المساحة الخضراء في الحديقة تمثل ما يزيد عن ثلثي مساحة الحديقة وتجعلها ملاذ جيد للزوار، وتخلق مناخ لطيف بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.