لعبة " شد الحبل" تجذب الشباب في رابع أيام عيد الأضحى بملوي

فتحت إدارة الشباب والرياضة بملوي جنوب محافظة المنيا ، مراكز الشباب التابعة لها والتي شملت مراكز شباب اتقا، تندة، دروة، العرين البحرى، الروضة، ناصر ملوى، بادارة شباب ملوى أمام أعضاء المركز و رواده للإحتفال باليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك .

بدأت مظاهر الإحتفال بهذه المناسبة العطرة، من خلال قيام الأطفال بممارسة بعض الألعاب الترفيهية الخفيفة شد الحبل بالمركز، هذا فضلا عن قيام بعض الأطفال وارتياد حدائق الأطفال، الملاهي، حمام السباحة، اللعب بكرة القدم، البالونات، الكراسي الموسيقية، غناء بعض الأنشودات الدينية، بعض العروض الفنية، وتوزيع الهدايا ولعب الأطفال عليهم والمشاركين في الإحتفالات، وذلك لإضفاء أجواء من الفرحة و السعادة، على وجوه الأطفال وقضاء أوقات سعيدة داخل مراكز الشباب، وبدخول المبادرة العام الثالث، والموسم الخامس علي التوالي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بادارة الشباب والرياضة بملوى.

وتم الإحتفال في ظل اجواء مملوءة بالفرحة والسعادة، وتم التنفيذ بمشاركة عدد كبير من الطلائع والأطفال وتم توزيع الهدايا والبالونات علي الأطفال بحضور مدير الادارة ومدير المراكز والعاملين بالمركز، وذلك في ظل أجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وبدأت وزارة الشباب والرياضة و مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، اهتماما بالغا بالإحتفال و الإحتفاء بالعيد ، و ذلك من خلال إطلاق مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ، بتحديد العديد من مراكز الشباب للاحتفال و توزيع الهدايا على الطلائع.

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، و تحت إشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة مباشرة من الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ومدير المركز الإعلامى ، متابعة تنفيذ و إشراف رجب عبد العظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بملوى.