أول إعلامي عربي يعلق على مباريات كرة القدم للمكفوفين خلال يورو 2024

دشنت شبكة بي ان سبورتس الرياضية خدمة التعليق السمعي الصوتي للمكفوفين لمباريات كرة القدم في افتتاح مباريات اليورو 2024 في ألمانيا كأول قناة في العالم العربي.



وخصصت بي ان سبورتس القناة الصوتية الثانية لها على قناة ماكس 1 لتقديم التعليق السمعي الوصفي على مباريات كرة القدم للمكفوفين من خلال المعلقين مصطقى عاشور ومحمد ربيع.

وكانت خدمة التعليق الصوتي السمعي قد ظهرت في بطولة كأس العرب وتبلورت كمبادرة انسانية ومجتمعية نبيلة في كأس العالم



عاشور : يوم تاريخي ومبادرة عظيمة بحق المكفوفين وضعاف البصر



واكد الاعلامى مصطفى عاشور الذي الذي افتتح هذه الخدمة عبر قنوات بي ان سبورتس أن هذا اليوم يوم مهم بالنسبة للمكفوفين في العالم العربي حيث وصلت لهم الخدمة في أماكنهم بدلا من ضرورة التواجد داخل الاستادات أو مشقة الحضور لارض الملعب والخدمة تقربهم أكثر من الحدث.

وأضاف أيضا أنه يوم مهم للذين ساهموا في انطلاق هذه الخدمة من مديري ومشرفي التعليق وكل الأقسام والمسؤلين الذين تبنوا ونفذوا هذه الفكرة داخل شبكة بي ان سبورتس حيث أكد أن المسؤلين رحبوا بالفكرة وذللوا كل العقبات مساهمة في هذا العمل من قبيل المسؤلية المجتمعية للشبكة الرياضية الأولى في العالم العربي مضيفاً أنه يريد أن يشكر كل من ساهم في هذه الخطوة

ما يميز التعليق للمكفوفين

وحول الفرق بين التعليق للمكفوفين عن غيره من التعليق للمبصرين قال عاشور “ تحريك الكرة أهم من أسماء اللاعبين وأننا في هذا النوع نتتبع اتجاهات الكرة ولا نركز على الأسماء لأن اسم اللاعب لايخبرك عن مكان الكرة وانما الأساس هو اتجاه الكرة وان هذا النوع من التعليق يحتاج الى تركيز وجهد ووصف دائم طالما الكرة داخل الملعب بالاضافة الى أننا نصف كل ما نرى وقد علقنا في كأس العالم قطر 2022 في فيفا تحت أشراف الاتحاد الدولي وعبر مباريات واستادات البطولة”.





بي ان سبورتس الأولى عربياَ وعالمياً

وتعتبر قنوات بي ان سبورتس الأولى عربياً ان لم يكن عالميا في نقديم هذا النوع من خدمات التعليق على كرة القدم حيث يمكن للكفيف أن يستمتع بهذه الخدمة عبر القناة الصوتية المخصصة للتعليق السمعي



المبادرة جزء من المسؤلية الاجتماعية

واكد الاعلامي مصطفى عاشور أنه مؤمن بهذه الخدمة كجزء من المسؤلية الاجتماعية وكمساعدة للاخوة المكفوفين وا

أنه يقدمها بحب وبتطوع ويدرب عليها ويراجع أداء المعلقين ويتمنى أن تستمر وتتطور التجربة لتشمل كل البطولات والمباريات.



يذكر ان عدد المكفوفين في العالم العربي يصل الى 8 ملايين انسان وفي العالم الى 34 مليون



مطالبة بالاستمرار والمزيد

وأكدت عدة جمعيات للمكفوفين في عدد من الدول العربية رغبتها في استمرار الخدمة وتطورها لتشمل معظم المباريات والفعاليات الكبيرة مطالبين قنوات بي ان سبورت بأن يتم اتاحة القناة الصوتية لكل المكفوفين والإعلان عنها وتحديداً أوقات المباريات وتكون متاحة للجميع والاعلان عن طريقة الوصول اليها مؤكدين أن هذه الطريقة قربت لنا مباريات كرة القدم بطريقة تناسب الكفيف وضعيف البصر معبرين عن شكرهم لقنوات بي ان سبورتس وللمعلقين الذين جعلونا نبصر على حد قولهم .