الأقصر: تحرير 34 محضراً تموينيا لمخالفات بالمخابز

استكملت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جولاتهم للمرور على كافة الأنشطة التموينية والمحال التجارية حول الأقصر، للتأكد من توافر السلع الأساسية وكذلك توافر المواد البترولية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكلف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، مسئولي المديرية بتشديد الرقابة على المخابز ومتابعة الأنشطة التموينية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، حيث تم المرور على المحلات العامة وتجار التموين ومشروع جمعيتي ومحطات تموين السيارات بالقرنة، وتم التأكد من توافر السلع الأساسية وكذلك توافر المواد البترولية، كما تم تحرير خمسة محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وقامت إدارة تموين إسنا، بحملة تموينية على المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزام المخابز البلدية والتجار بالقوانين والقرارات الوزارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير المخالفات التالية:- (محضر لمخبز تصرف في 3 شيكارة - 2 محضر لمخابز بلدية أنتجت خبز غير مطابق للمواصفات القانونية - 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار - 3 محاضر غلق مستودعات الدقيق البلدى بدون عذر).

وتم تنظيم حملة تموينية على المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزام المخابز البلدية والتجار بالقوانين والقرارات الوزارية بمدينة الأقصر، حيث نجحت تلك الحملات في تحرير المحاضر التالية:- (محضر لمخبز تصرف في 2 شيكارة - 5 محاضر لمخابز بلدية أنتجت خبز غير مطابق للمواصفات القانونية - محضر لمخبز بلدي انتج خبز ناقص الوزن – 7 محاضر لعدم وجود قائمة تشغيل بالمخبز - 4 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز - 4 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار).