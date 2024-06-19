قصة نجاح فتاة مصرية .. بدأت بالرسم ووصلت إلى مشروع صناعة الألوان المضيئة (شاهد)

كشفت سماء عباس مصممة الحرف اليدوية بالألوان المضيئة، عن قصة نجاحها التي بدأت بالرسم ثم تحولت إلى مشروع قائم على صناعة الألوان المضيئة.

مشروع الألوان المضيئة قائم على الأضواء

وقالت عباس خلال لقائها مع نهاد سمير وعبيدة أمير مذيعتا برنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، إن مشروع الألوان المضيئة قائم على الأضواء المحيطة بنا، مشيرة إلى أن هذه الألوان تضيء بمجرد انقطاع التيار الكهربائي وتعطي بهجة وراحة نفسية في المكان.

وتابعت: القصة بدأت بالرسم على اللوحات بشكل عادي، ولكن زميل لها اقترح عليها إدخال الألوان المضيئة على الرسم، ليعطي بهجة وتميز في اللوحات.

مجموعة من النصائح الهامة للراغبين في البدء أو تنفيذ مشروع يدوي

ووجهت عباس، مجموعة من النصائح الهامة للراغبين في البدء أو تنفيذ مشروع يدوي عن بعد أو من خلال الإنترنت، موضحة أن اختيار الفكرة الجيدة والتنفيذ المميز للمنتجات يساعد على جذب العملاء، ويجب استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للمنتجات.