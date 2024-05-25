ورشة الحرف اليدوية والتراثية لتعليم فتيات الشرقية تفصيل الفيستات بالشرقية

أطلقت إدارة الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، فعاليات مبادرة «حرفتك مهنتك»، وذلك بتنفيذ ورشة الحرف اليدوية والتراثية «تفصيل فيستات»، بواسطة المدربة المعتمدة أنوار الفرحاتي، خلال الفترة من 24/5 حتى 27/5 بمركز شباب كفر الحصر التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب بمحافظة الشرقية، بمشاركة 10 من عضوات أندية الفتاة.

يشار إلى مبادرة «حرفتك مهنتك» لتعليم الحرف اليدوية والتراثية، تُعد إحدى المبادرات لعضوات أندية الفتاه والمرأة بجميع مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تأتي دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءو لفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل.

وتقام المبادرة تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ونجوى صلاح محمود وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب، وراجي عياد مدير إدارة الخدمات الشبابية، ورضا سفينة مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، والدكتورة أسماء إسماعيل مدير إدارة الفتاة بوزارة الشباب، ومحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة، ووليد الجوهرى مدير إدارة شباب الزقازيق غرب، وشادى محمد مدير مركز شباب كفر الحصر، وحنان محمد مشرفة نادى الفتاة بالمركز مسئولي التنفيذ، وتغريد عبدالسلام منسق أندية الفتاة والمراة بالمديرية.

وفي سياق متصل، نظمت إدارة أندية الفتاة والمراة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، اليوم لقاءً توعويا حول «تحقيق المساواة بين الجنسين» بمركز شباب المهدية التابع لإدارة شباب ههيا، تفعيلًا لمبادرة «كوني قدوة» والذي يستهدف بشكل عام التوعية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب ادارة البرامج الثقافية التطوعية أندية الفتاة بوزارة الشباب والرياضة.

المساواة بين الجنسين في المجتمع

وخلال اللقاء، تم مناقشة المتدربات حول أوجه المساواة بين الجنسين في المجتمع، وتم التنويه على أن المساواة بين الجنسين ضمن أهداف التنمية المستدامة، وبالتحديد الهدف الخامس والذي ينص على: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال.