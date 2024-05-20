نائب محافظ القاهرة: قرية الفواخير في تطور مستمر لدعم الحرف اليدوية

لخلق جيل جديد من الحرفيين المبدعين ..

تولي محافظة القاهرة اهتماما كبيرا بقرية الفواخير حيث قدمت كل أوجه الدعم لتطوير وتسويق المنتجات والتحف الفنية الفخارية في اطار من التعاون والتنسيق الدائم مع كافة الاجهزة المعنية لتطوير حرفة صناعة الفخار وفتح افاق جديدة لترويج هذه المنتجات التراثية.

وفي هذا الصدد، واصلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعاتها الدورية لمتابعة موقف تطوير قرية الفواخير للمساهمة في رفع كفاءة وتطوير المهن التراثية والتي قاربت على الاندثار عبر خلق جيل جديد من جواهرجية الطين، حضر اللقاء العميد ماجد فوزي المشرف العام على قرية الفواخير، وممثلي إدارات الأملاك والشئون القانونية والمالية وبحوث الإسكان والأملاك بالمحافظة وحي مصر القديمة وعدد من التنفيذين.

اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاستكمال اجراءات التعاقدات لتقنين الاوضاع

واستعرضت نائب محافظ القاهرة خلال اللقاء موقف التعاقدات واشغال الفواخير بالعقود القانونية، منوه الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاستكمال اجراءات التعاقدات لتقنين الاوضاع تمهيدا لتوقيع عدد من العقود و تسليمها لاصحابها خاصة وأن قرية الفواخير تضم عدد من الحرفيين المبدعين الواجب الحفاظ عليهم، ونقل حرفتهم للأجيال القادمة من خلال تذليل كل الصعاب.

كما شمل اللقاء بحث موقف توريد افران الغاز المستخدمة في تلك الصناعة لتهيئتها طبقا لمتطلبات الحرفة وبناء على طلب الحرفيين انفسهم والذي يبلغ اجمالي عددها 116 فرن منهم 83 فرن صغير و33 فرن كبير لتوريدها للقرية لإنتاج المصنوعات اليدوية الفخارية المتميزة و النهوض بصناعة الفخار دون الإخلال بالبيئة.

كما ناقشت اللجنة موقف التعديات والاشغالات داخل القرية إذ وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووقف مثل هذه التعديات و التصدي لمثل هذه المخالفات خاصة في ظل اعمال التطوير المستمرة و التي تشملها القرية والجاري اقامتها من خلال اقامة منطقة معرض مفتوح دائم وبازارت و كافتريا ودورات مياه وغيرها من الخدمات بالقرية من خلال توفير فرص تسويقية للمنتجات عبر إقامة معرض مفتوح (كرنفال) يضم اعمال المتميزين من فناني قرية الفواخير و المثلثة بالفخاريين بعد انتهاء اعمال التطوير القائمة .

جدير بالذكر ان قرية الفواخير بفسطاط مصر القديمة تضم 152 فاخورة على مساحة 13 فدانا وتم البدء في إنشائها عام 2005 من خلال انشاء منطقة لصناعة الخزف والفخار حتى تدخلت الدولة المصرية برفع كفاءة القرية والمنطقة المحيطة بها بالكامل إلى جانب توصيل جميع المرافق التي تشمل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي مع الاستمرار في تركيب الأفران صديقة البيئة ورفع كفاءة المباني وتركيب اللاند سكيب.

ويأتي هذا طبقا لقرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لتطوير ورفع كفاءة قرية الفواخير وبحث اجراءات التعاقدات وتقديم كل أشكال الدعم والتشجيع من قبل المنطقة الجنوبية لتطوير وتسويق المنتجات والتحف الفنية الفخارية في إطار من التعاون والتنسيق الدائم مع كل الأجهزة المعنية لتطوير حرفة صناعة الفخار وفتح افاق جديدة لترويج هذه المنتجات التراثية التي تبدعها الايادي المصرية طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهذا الشأن.