أستطاع فيلم "ولاد رزق 3"، أن يحقق نجاحًا كبيرًا وسط المنافسة الشرسة التي يشهدها موسم أفلام عيد الأضحى 2024، كما أن تجاوزت إيراداته 70 مليون جنيه بعد 6 أيام فقط من طرحه بالسينمات.

وتستعرض بوابة الوفد، لمتابعيها أسباب نجاح فيلم ولاد رزق 3 :-

ميزانية الفيلم

ظهر خلال أحداث ولاد رزق 3، وجود ميزانية ضخمة للعمل خلال المطارادات وجود سيارات باهظة الثمن يتم اتلافها.

وكان كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 بالرياض، أنه تم دعم الفيلم بنحو 8 ملايين دولار، موضحًا أن إنتاج فيلم ولاد رزق 3 بلغ نحو 600 مليون جنيه مصري.

ترويج لاعبو الأهلي للفيلم

قررالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، الإستعانة بثلاث لاعبين من النادي الأهلى هم : "محمد مجدى افشة ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور، بالإضافة إلى المدير الفنى مارسيل كولر.

وروج لاعبو الاهلى ومديره الفنى إلى الفيلم الذى يطلق عليه "ولاد رزق .. القاضية" وقاضية أفشة التى اشتهر بها فى مباراته مع النادى الاهلى والزمالك، والتى حصل فيها النادى الاهلى على بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.

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ظهور آسر ياسين وعلي صبحي

يشهد الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق غياب الفنان أحمد الفيشاوي والفنان أحمد داوود، فيما يظهر نجوم جدد علي العمل مثل آسر ياسين وعلي صبحي.

بطل الملاكمة تايسون فيوري

وظهر بطل الملاكمة تايسون فيوري خلال أحداث الجزء الثالث يفوز بساعة ذهب مرصعة بالألماس، وهي التي يبحث عنها ولاد رزق، ما يجعلهم يدخلون في صراعات ومخاطر جديدة في إطار من الأكشن للحصول عليها.

كريم عبدالعزيز مفاجأة فيلم ولاد رزق 3

بعد انتشار اخبار عن ظهور النجم كريم عبدالعزيز في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، أصبح جمهوره ومحبوه حريصين على مشاهدة العمل لمعرفة دور نجمهم المفضل فيه.

وكانت كشفت نهاية فيلم "ولاد رزق 3 : القاضية" عن احتمالية وجود جزء رابع للعمل بمشاركة النجم كريم عبدالعزيز، الذي انتهت أحداث الجزء الثالث بظهوره كضيف شرف مما جعل ذلك حدث استثنائي في العمل.

أغنية القاضية

القاضية، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ولاد رزق 3" غناء إسلام شيندي، وتم طرحها قبل عرض العمل في السينمات بيوم واحد، كلمات إسلام شيندي وحازم إكس، ألحان إسلام شيندي وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.

إيرادات الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

أبطال فيلم ولاد رزق 3



ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، أسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

قصة فيلم ولاد رزق 3

في هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.